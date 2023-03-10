﻿Başakşehir sonunu getiremedi

Temsilcimiz, 16. dakikada İtalyan golcüsü Stefano Okaka ile öne geçti. Gent, 35. dakikada Gift Emmanuel Orban'ın golüyle skoru eşitledi.

Başakşehir, bu beraberlikle birlikte deplasmanda avantajlı skoru elde etmiş oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Mart Çarşamba saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir, kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibine konuk olan Medipol Başakşehir, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyunculardan Lucas Biglia ve Deniz Türüç'ü yedeğe çekti.

Emre Belözoğlu, Gent müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Mahmut Tekdemir ve Adnan Januzaj'a ilk 11'de formayı verdi.

Medipol Başakşehir maça Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmet Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Eden Karzev, Adnan Januzaj ve Stefano Okaka ile başladı.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu ve Edgar Ie oturdu.

JANUZAI İLK KEZ

Devre arasında transfer edilen Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj, turuncu-lacivertli forma altında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil ile UEFA listesinde isimleri bildirilmeyen yeni transferler Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu da kadroda yer almadı.



TRİBÜNDE TAM DESTEK

Gurbetçi taraftarlar, Gent karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı.

Belçika ve çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlar, statta kendilerini ayrılan tribünü doldurdu.

Yaklaşık 2 bin gurbetçi taraftar, yaptıkları tezahüratlarla turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.