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Başakşehir'de Emre Belözoğlu çıkmadı

Başakşehir'de Gaziantep FK sonrası düzenlenen basın toplantısına teknik sorumlu Erdinç Sözer katıldı

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 20:01
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Başakşehir hocası Emre Belözoğlu locada

Başakşehir'de Emre Belözoğlu çıkmadı
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Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de açın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktörü Emre Belözoğlu çıkmadı.

Belözoğlu cezası nedeniyle maçı locadan izlerken, açıklamayı teknik sorumlu Erdinç Sözer yaptı.

Hedeflerinin 3 puan almak olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirten Sözer

"Pek keyifli bir maç oldu. Rakip iyi organize ve savunma yapan bir takımdı. İyi hazırlandık. İlk devrede istediğimizi yaptık ve sabırlı oynadık. Topu ve maçı domine ettik. Çok güzel bir golden öne geçtik. İkince yarı amacımız ikinci golü atıp daha sağlam oynamaktı. Bunu 70. dakikaya kadar yaptık. Son dakikalarda rakip uzun toplarla tehlikelere girdi. Biz ilk olarak bunları savurduk ama böyle basit toplardan gol yersen istediğin hedefi başaramazsın. 1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti öyle devam etmek istedik ama olmadı, çok üzgünüz."

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