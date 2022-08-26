26 Ağustos 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika’da tur 3 golle geldi! Başakşehir Konferans Ligi’nde gruplara kaldı

Belçika’da tur 3 golle geldi! Başakşehir Konferans Ligi’nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını 3-1 yenerek gruplara kaldı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 00:23
Takip Et

Başakşehir Konferans Ligi’nde gruplara kaldı

Belçika’da tur 3 golle geldi! Başakşehir Konferans Ligi’nde gruplara kaldı
+
Aa
-

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini deplasmanda 2 farklı yenen Medipol Başakşehir adını grup aşamasına yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, ardından taraftarlarının yanına gitti. Karşılıklı tezahüratlar yaparak galibiyeti kutladılar.

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve oyuncular, saha içinde galibiyet fotoğrafı da çektirdi.

BERKAY ÖZCAN'DAN GOLLERE DEVAM

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, üst üste ikinci resmi maçında da golü attı.

Turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Berkay, Belçika deplasmanında da takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SÜRDÜ

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı altıncı maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 4 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 12 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 4 gol gördü.

Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı. Medipol Başakşehir, Antwerp ile de İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma boyunca iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin son dakikalarında da gerginlik dozu arttı. Güvenlik güçleri iki takım taraftarlarını ayırmaya çalıştı. Belçikalı taraftarlar, sahaya birçok yabancı madde attı. Stat hoparlörlerinden yapılan anonslarla taraftarlar uyarıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nuri
26.08.2022 09:20
En düşük lig konferans ligi. Eledikleri takım hiç bir zaman güçlü olmadı ki. Spiker balon gibi şişiriyor.  
 
﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
1
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
2
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
3
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
4
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
5
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
6
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
7
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.