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Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı

Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 21:11
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Medipol Başakşehir evinde Alanyaspor'u mağlup etti

Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı
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Süper Lig'in 5.haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Turuncu lacivertliler, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri 23'te Serdar Gürler ve 85'te yeni transfer Philippe Keny kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla maç fazlasıyla 10 puanla zirveye yerleşti. Alanyaspor 5 puanla 12. sırada kaldı.

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