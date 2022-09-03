﻿Başakşehir Alanya karşısında üç puanı iki golle aldı

Süper Lig'in 5.haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Turuncu lacivertliler, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 23'te Serdar Gürler ve 85'te yeni transfer Philippe Keny kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla maç fazlasıyla 10 puanla zirveye yerleşti. Alanyaspor 5 puanla 12. sırada kaldı.
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