Antwerp taraftarından Türk bayrağına alçak saldırı. Başakşehir tribününü tahrik ettiler

Belçika'da oynan UEFA Konferans Ligi play-off turunda Türk bayrağı yakıldı. Ortalık karıştı.

Geçtiğimiz gün Belçika'da oynanan Başakşehir, Royal Antwerp karşılaşmasında tribünde rakip takım taraftarları, büyük bir skandala imza attı.

Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, sttata Türk bayrağı yaktı.

FENERBAHÇELİ BİR TARAFTAR BELÇİKALI TARAFTARI KOVALADI

Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya saldırdı.

Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe taraftarının Antwerpli taraftarı kovalama anı;