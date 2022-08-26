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Antwerp taraftarından Türk bayrağına alçak saldırı. Başakşehir tribününü tahrik ettiler

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir' Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-1 yendi. Antwerp taraftarları maç sonu Türk bayrağını yaktı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 19:07
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UEFA Konferans Ligi'nde Royal Antwerp Başakşehir maçında Antwerpli taraftarlar Türk Bayrağı yaktı

Antwerp taraftarından Türk bayrağına alçak saldırı. Başakşehir tribününü tahrik ettiler
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Belçika'da oynan UEFA Konferans Ligi play-off turunda Türk bayrağı yakıldı. Ortalık karıştı.

Geçtiğimiz gün Belçika'da oynanan Başakşehir, Royal Antwerp karşılaşmasında tribünde rakip takım taraftarları, büyük bir skandala imza attı.

Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, sttata Türk bayrağı yaktı.

FENERBAHÇELİ BİR TARAFTAR BELÇİKALI TARAFTARI KOVALADI

Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya saldırdı.

Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe taraftarının Antwerpli taraftarı kovalama anı;

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Alparslan Turan
26.08.2022 22:20
Kıymetli Fenerbahçeli Türk Evladı Yiğit Gardaşım, Ellerin dert görmesin. Senin Allah’ına kurban...  
 
Neriman Yılmaz
26.08.2022 21:46
İşte Fenerbahçe taraftarı. Sana tek söylenecek şey helal olsun.  
 
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