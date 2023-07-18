Başakşehir Polonyalı yıldızı kadrosuna kattı

Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

Başakşehir Polonyalı yıldızı kadrosuna kattı

Başakşehir, Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'i transfer ettiğini açıkladı.

Piatek'in transferiyle ilgili olarak turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek" ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezonda İtalya Serie A takımı Salernitana'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.

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