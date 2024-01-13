Başakşehir tarihi maçta galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Başakşehir Alanyaspor’u ağırladı.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede Başakşehir konuk ekibi 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 35’de Deniz Türüç 45+1’de Piatek ve 58’de Figueiredo kaydetti. Alanyaspor’un golleri ise 2’de Cordova 51’de Richard attı.

Bu galibiyet ile birlikte galibiyet serisini 6 maça çıkaran Başakşehir puanını 25’e çıkardı. Alanyaspor’un puanı ise 22’de kaldı.

Karşılaşma aynı zamanda Süper Lig’deki ilk yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulandığı maç olarak da tarihe geçti.