Başakşehir tarihi maçta galip geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Başakşehir tarihi maçta galip geldi
Sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir rakibini 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Başakşehir Alanyaspor’u ağırladı.

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Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede Başakşehir konuk ekibi 3-2 mağlup etti.

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Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 35’de Deniz Türüç 45+1’de Piatek ve 58’de Figueiredo kaydetti. Alanyaspor’un golleri ise 2’de Cordova 51’de Richard attı.

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Bu galibiyet ile birlikte galibiyet serisini 6 maça çıkaran Başakşehir puanını 25’e çıkardı. Alanyaspor’un puanı ise 22’de kaldı.

Karşılaşma aynı zamanda Süper Lig’deki ilk yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulandığı maç olarak da tarihe geçti.

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