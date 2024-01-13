Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar
Beşiktaş'ın başında ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak olan Fernando Santos ilk 11'ini belirledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Fernando Santos ilk 11'ini belirledi.
Portekizli tecrübeli çalıştırıcı takımını sahaya şu 11'ye çıkaracak:
Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.
Tüpraş Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.
Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i ise şu şekilde:
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.

İlgili Haberler
Başakşehir tarihi maçta galip geldi
Başakşehir tarihi maçta galip geldi
Beşiktaş şaştı kaldı. Az sayıdaki Karagümrük taraftarı stadyumu inletti
Beşiktaş taraftarının Fernando Santos'a güveni tam. Şimdiden şova başladılar
Beşiktaş'tan üst üste 3. galibiyet. Siyah-beyazlılar evinde rahat kazandı
Ankara'da 4 gollü maç. Ankaragücü Kasımpaşa'yı yıktı, hasreti bitirdi
Acun Ilıcalı yıkıldı. Hull City'ye evinde şok
Fenerbahçeli Samet: Fatih Terim arayınca hemen geldim
Fenerbahçeli Samet: Fatih Terim arayınca hemen geldim
Süper Lig'de tarihi an. Başakşehir Alanya maçında ilk kez devreye girdi
Son Haberler
Teröristlerin lideri açıklandı. Emre Ulaş korkakların çizemeyeceği karikatürü çizdi Karikatür
Teröristlerin lideri açıklandı. Emre Ulaş korkakların çizemeyeceği karikatürü çizdi
Başakşehir tarihi maçta galip geldi Spor
Başakşehir tarihi maçta galip geldi
IŞİD’li teröristin cebinden İsrail parası çıktı. Paranın üzerinde yazan not ne mesaj içeriyor? Gündem
IŞİD’li teröristin cebinden İsrail parası çıktı. Paranın üzerinde yazan not ne mesaj içeriyor?
Gaziantep'te Fenerbahçe bereketi. Statta boş koltuk kalmayacak Spor
Gaziantep'te Fenerbahçe bereketi. Statta boş koltuk kalmayacak
Beşiktaş şaştı kaldı. Az sayıdaki Karagümrük taraftarı stadyumu inletti Spor
Beşiktaş şaştı kaldı. Az sayıdaki Karagümrük taraftarı stadyumu inletti
Beşiktaş şehitlerimizi unutmadı Spor
Beşiktaş şehitlerimizi unutmadı
Özgür Özel: Ev vermeyenler çadıra bayrak asmaya utanmadı Gündem
Özgür Özel: Ev vermeyenler çadıra bayrak asmaya utanmadı