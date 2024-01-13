Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Fernando Santos ilk 11'ini belirledi.

Portekizli tecrübeli çalıştırıcı takımını sahaya şu 11'ye çıkaracak:

Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.

Tüpraş Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i ise şu şekilde:

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.