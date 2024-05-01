Kokladığı böcekten iğrenen kedinin komik tepkisi güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Kokladığı böcekten iğrenen kedinin komik tepkisi güldürdü
Böceği koklayan kedinin tepkisi izleyenleri kahkahaya boğdu, sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan komik bir video, bir kedinin böceği kokladıktan sonra içi bulanıp kusacak gibi olan tepkisiyle izleyenleri güldürdü. Video, kedinin doğal tepkisiyle beraber insan benzeri bir reaksiyon göstermesiyle dikkat çekiyor.

Videoda, kedinin merakla yaklaştığı böceği kokladıktan sonra aniden geri çekilerek yüz ifadesinin değişmesi ve mide bulantısı hissi veren bir tepki vermesi yer alıyor. Bu komik ve insanı şaşırtan tepki, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin gülme krizine girmesine neden oldu.

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