Kokladığı böcekten iğrenen kedinin komik tepkisi güldürdü

Sosyal medyada paylaşılan komik bir video, bir kedinin böceği kokladıktan sonra içi bulanıp kusacak gibi olan tepkisiyle izleyenleri güldürdü. Video, kedinin doğal tepkisiyle beraber insan benzeri bir reaksiyon göstermesiyle dikkat çekiyor.

Videoda, kedinin merakla yaklaştığı böceği kokladıktan sonra aniden geri çekilerek yüz ifadesinin değişmesi ve mide bulantısı hissi veren bir tepki vermesi yer alıyor. Bu komik ve insanı şaşırtan tepki, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin gülme krizine girmesine neden oldu.