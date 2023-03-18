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Başakşehir'de kalem fabrikasında yangın

Başakşehir'de iki katlı kalem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 23:59
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Başakşehir'de kalem fabrikasında yangın

Başakşehir'de kalem fabrikasında yangın
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(DHA)  - Yangın, saat 21.40 sıralarında Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan iki katlı kalem fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevleri fark eden fabrikanın güvenlik görevlisi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk giden ekipler, fabrikayı saran yoğun duman nedeniyle müdahalede güçlük çekerken, olay yerine takviye ekip istedi. Bunun üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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