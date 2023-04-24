Başakşehir'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Giresunspor maçı sonrası locada yaşadığu olayın ardından Başakşehir Spor Kulübü, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Başakşehir'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmesinin ardından cezalı olan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, maçı locadan takip etti. Maç sonu genç teknik adamın bulunduğu locadan hakaret ve küfürler duyuldu. Yaşanan olayın ardından Başakşehir Spor Kulübü, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

-Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur.

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