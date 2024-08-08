Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

Kaynak: AA
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Iberia Tiflis ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle RAMS Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Mikheil Meskhi

Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

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