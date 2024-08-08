Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle RAMS Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Mikheil Meskhi
Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)
Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
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