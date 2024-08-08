Arteta futbolcularına hırsız tuttu. Değerli eşyalarını çaldılar

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Arteta futbolcularına hırsız tuttu. Değerli eşyalarını çaldılar

Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Mikel Arteta, futbolcularına ders verme amaçlı ilginç bir yönteme başvurdu. Arteta, futbolcuları için profesyonel yankesicilerden oluşan bir ekip tuttu.

Premier Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Mikel Arteta, oyuncularına sıra dışı bir ders verdi.

Arteta, futbolcularına ders vermek için profesyonel yankesicilerden oluşan bir ekip tuttu.

OYUNCULARIN DEĞERLİ EŞYALARINI ÇALDILAR
Takım akşam yemeği yerken, yankesiciler masaları dolaşıp oyuncuların değerli eşyalarını çaldı. Yemek bittiğinde Arteta, oyuncularından eşyalarını kontrol etmelerini istedi.

Oyuncular, eşyalarının kaybolduğunu fark edince şaşkına döndü, ancak Arteta durumu hemen açıkladı.

"DİKKATİNİZİ DAĞITMAYIN"
The Athletic'in haberine göre; tecrübeli teknik adam "Asla dikkatinizi dağıtmayın, her zaman tetikte olun ve her şeye hazırlıklı olun." mesajını vermek istedi.

Arteta, futbolcularına her zaman tetikte ve hazırlıklı olmanın önemini göstermek istiyor ve bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğu hedefliyor.

İngiliz ekibi, son iki sezonda Manchester City'nin arkasında kalarak ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

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