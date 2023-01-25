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45 bin euroya Türkiye'ye geldi, 16 milyon euroya Fransa'ya gitti

Başakşehirli Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice takımına transfer olduğu açıklandı

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:30
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Başakşehirli Youssouf Ndayishimiye, Nice'e transfer oldu

45 bin euroya Türkiye'ye geldi, 16 milyon euroya Fransa'ya gitti
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Medipol Başakşehir, Brundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice takımına transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice Kulübüne transfer olmuştur." denildi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bir araya geldiği Burundili futbolcuya Fransa'da başarı temennilerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
Ndayishimiye 2 yıl önce Aigle Noir FC de Makamba’dan Yeni Malatyaspor’a 45 bin euro karşılığında alınmıştı.

Başakşehir 1 yıl sonra futbolcuyu 2.15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Futbolcu şimdi de 16 milyon euro bonservis bedeliyle Nice'in yolunu tuttu.

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