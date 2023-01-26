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Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim

Başakşehir'den 16 milyon euroya Fransa'nın Nice takımına transfer olan Ndayishimiye için Galatasaray'ın eski hocası Hamzaoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 21:40
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Ndayishimiye'yi Galatasaray istememiş

Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
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Başakşehir'de 16 milyon euroya Fransa'nın Nice takımına transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Burundili futbolcu Youssouf Ndayishimiye ile ilgili Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Malatyaspor'da oynadığı dönemde Youssouf Ndayishimiye'nin hocası olan Hamzaoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Aslında beklediğim bir şeydi bu, bana çok sürpriz olmadı. Yeni Malatyaspor’la anlaştığımız gün yaptığımız ilk antrenmanda, ekibimle bir araya geldik ve söylediğim şey şuydu: “Bu takımın içinde bu futbolcu çok iyi yerlere gelecek. Müthiş bir çocuk, Youssouf’u oynatmamız gerekiyor. Tam bir ön libero.” 

- Biz de kendisine inandık, güvendik ve şans verdik. Hatta Youssouf’un asgari ücret aldığını öğrenince ben, “Aylığını 10 bin dolar yapın. Bu kulüp, bu çocuktan para kazanacak. Şimdiden mutlu edin bu çocuğu” diye konuşmuştum. 

- Başakşehir ve Galatasaray istemişti. Galatasaray, Youssouf’u bana sorduğunda, “Mutlaka alın. Çok daha iyi yerlere gelecek” diye tavsiyede bulunmuştum. 

- Gelecek potansiyeli olan bir oyuncuydu. Kendisine başarılar diliyorum. Youssouf, karakterli ve düzgün bir çocuk. Sadece orta saha değil tam bir takım oyuncusu. 

- Orta sahada kullanmamızın sebebi güçlü fiziği, top tekniği, oyun zekâsı ve hücuma olan katkısından dolayıydı. Orta sahada savunmayı da çok iyi destekliyor. Stoperlerin boşalttığı alanlara girip hem hava topu hem de yerden müdahalelerde çok etkili bir oyuncu. Bence oradan da daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Çıkışını sürdürecektir.

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