Başı dara düşmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başı dara düşmek deyimi ne anlama geliyor?
Başı dara düşmek deyimi ne anlama gelir? Başı dara düşmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başı dara düşmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin çok sıkıntılı, çaresiz bir durumda olması, maddi olarak parasızlıktan dolayı güç bir durumda kalması durumunu ifade etme anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Kişinin içinden çıkılamayacak bir dert sahibi olması, başının dertte olması, sıkıntılı bir durum içinde bulunması anlamlarında da kullanılmaktadır.

BAŞI DARA DÜŞMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başın dara düşünce beni mutlaka ara, kendini sakın yalnız hissetme."

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