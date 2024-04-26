Başı dik deyimi ne anlama geliyor?

Başı dik deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin ne kadar onurlu olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Ne olursa olsun gururundan ödün vermeyen, kimseye minnet etmeyen, kendi işini kendi gören kişileri tanımlamak için de kullanılır.

Kişinin nasıl cesur ve yürekli olduğunu belirtirken gözü kara olan kişinin çevresindekileri ve onların yorumlarını umursamadan yapılanları anlatır.

BAŞI DİK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ne olursa olsun ben bu işten başım dik ayrılacağım."