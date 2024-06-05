Başı tutmak deyimi ne anlama geliyor?

Başı tutmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Gürültü, aşırı konuşma, üzüntü veya başka bir nedenden dolayı baş ağrısı başlaması durumunda kullanılan bir deyimdir.

Kişi genellikle rahatsızlık hisseder ve belirli bir baş ağrısı ile başının üst kısmını ya da genel olarak kafasını kavrayarak, sanki baş ağrısını tutuyormuş gibi bir hareket yapabilir.

Baş ağrısının yanı sıra stres, endişe veya sıkıntı gibi duygusal faktörlerin de etkisi altında hissedilen fiziksel rahatsızlığı ifade etmek için kullanılır.

BAŞI TUTMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Düğünde davul zurna sesi midemi ağzıma getirdi, başım tuttu zor attım kendimi dışarı..."