Başıboş köpekler 2 çocuğu hastanelik etti

Kaynak: İHA
Başıboş köpekler 2 çocuğu hastanelik etti
Bursa’da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan küçük çocuklara başıboş ‘Pitbull’ cinsi köpek saldırdı.

Olay, gece saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tekke Camii’nin avlusunda meydana geldi.

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Elde edilen bilgilere göre, teravih namazı sonrası arkadaşlarıyla sohbet eden 14 yaşındaki E.Y. ile 13 yaşındaki A.İ., bir süre sonra caminin avlusuna giderek birlikte oyun oynamaya başladı.

Bir süre sonra caminin avlusuna giren başıboş ‘Pitbull’ cinsi köpek, çocuklara saldırmaya başladı. Köpek E.Y.’nin elini, hemen ardından da A.İ.’yi kasığından ısırarak yaraladı.

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Çocukların çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı. Bir vatandaş, köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan güçlükle de olsa ayırmayı başardı.

Bir kemer ile boynundan bağlanan köpek, olay yerinden uzaklaştırılırken yaralılar hemen hastaneye götürüldü.

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