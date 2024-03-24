Sıcacık pideyle orucunuzu açıp iftar yapmak istiyorsanız, sadece ramazanda değil başka zamanlarda da akşam yemeğini ramazan pidesiyle taçlandırmayı arzuluyorsanız evde puf puf kabaran ramazan pidesi tarifi için hazırlıklarınızı yapın.

Sıcak ve kabarık leziz ramazan pide tarifi, çok kolay uygulanması dolayısıyla herkes tarafından yapılabilir. O halde enfes, dumanı üstünde ramazan pide tarifi için malzemeleri vermeye başlayalım.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Evde ramazan pidesi tarifi arayanlar için öncelikle malzemeler şu şekilde:

Hamuru için;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sosu için;

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için;

Susam

Çörek otu

Puf puf ramazan pidesi tarifi için malzemeler bu kadar. Evde kolayca ramazan pidesi tarifi uygulayabilirsiniz.

RAMAZAN PİDESİ HAMURU NASIL YAPILIR?

Evde kendi ellerinizle sağlıklı ve hızlı şekilde ramazan pidesi tarifi uygulayarak fırında kuyruk bekleme derdine son verebilirsiniz. İşte bunun için tarifi nasıl uygulamanız gerektiğini bilmelisiniz. İşte detaylar…

Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır diye soranların öncelikle yoğurma kabına un, instant maya, şeker ve tuzu alarak eliyle şöyle bir karıştırmaları gerekiyor. Ardından ortasını çukurlaştırın.

Çukur kısma ılık suyu ekleyip kenarlardaki unu yavaş yavaş alarak hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışan yumuşak bir kıvam alana kadar devam edin.

Hamur kıvam aldıktan sonra un serptiğiniz tezgaha hamuru alıp tekrar yoğurun.

Ardından yine yoğurma kabına yerleştirip üzerini streçleyin ve bir bezle üstünü örterek 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Sürenin sonunda mayası gelen hamuru tekrar tezgaha alıp 1-2 dakika daha yoğurarak toparlanmasını sağlayın.

Hamuru 2 eşit parçaya ayırıp elinizle yuvarlayarak beze haline getirdikten sonra 10-15 dakika kadar tekrar mayalanması için bekletin.

Ardından fırın tepsisine galeta unu serperek bezelerden birini yerleştirip kenara alın. Diğer tepsiye de aynı işlemi uygulayıp öbür bezeyi içine koyun.

Yoğurtla yumurta sarısını çırparak hamurların üzerine sürün.

Elle bastırarak hamuru pide şeklinde tepsi genişliğinde açıp kenar kısımlarına parmak uçlarınızla bastırarak daire çeklini verin.

Daha sonra çizgi çizgi olacak şekilde parmaklarınızı bastırarak dilim dilim pide şeklini verin. Aynı yerlerden tekrar geçerek bozulmasını engelleyin.

Bir daha fırçayla yumurtalı karışımı üstüne sürün. Üzerine de bol miktarda susam ve çörekotu serpin.

Pideleri önceden ısıtılan 230°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Ramazan pidesi tarifi için bu işlemleri yapmak yeterli, işte ramazan pidesi hazır… Afiyet olsun.