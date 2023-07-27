Başıboş köpekler 50 tavuğu telef etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 50 tavuk telef edildi.

KAYNAK: İHA
Başıboş köpekler 50 tavuğu telef etti

Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Güngör Mahallesi’nde yaşayan Nuri Kartal’a ait kümeste meydana geldi. Bahçedeki kümese giren köpekler, 50’ye yakın tavuğu telef etti. Tavukların sesiyle uyanan Kartal ailesi, bahçedeki manzara karşıda şok oldu. Tavukları telef eden köpekler ise kısa sürede gözden kayboldu.

50 tavuğunun köpekler tarafından telef edildiğini belirten Nuri Kartal, “Sabah saat 04.00 gibiydi. Bahçeye geldiğimizde tavukların telef olduğunu gördük. En az 50 tavuğum telef oldu. Bugün bana yarın da başkasına zarar verecekler. Onun için çözüm bulunsun” dedi.

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