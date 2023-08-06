Belediyeye ait çöp depolama alanında onlarca köpek ölü bulundu

Hayvanlara olan eziyet, işkence ve şiddet bitmek bilmiyor.

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında onlarca sokak köpeğinin öldüğü ve bazılarının çöp poşeti içerisine konularak belediyenin çöplüğüne atıldığı ortaya çıktı.

Depolama alanında bulunan yüzlerce köpek ise yiyecek ve susuzluktan halsiz kaldığı öğrenildi.

Köpeklerin kim yada kimler tarafından öldürüldüğü ise bilinmiyor.

HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, çekilen görüntülerin dehşet verici olduğunu söyledi.

Belediyeye ait çöp depolama alanında yüzlerce hayvanın olduğunu dile getiren Ekmekçiler, “Bazı hayvanları öldürüp çöpe atmışlar. Bu hayvanlar hasta mı yoksa birileri tarafından mı öldürüldü bilmiyoruz. Ama belediyenin çöp depolama alanında yüzlerce köpek var, hepsi yiyecek ve susuzluktan ölecek. Diyarbakır’ın bu kavurucu sıcaklarında nefes bile almak zor. Konuyu defafalarca belediyeye ilettik ama ilgilenen olmadı” dedi.