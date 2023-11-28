Başıboş sokak köpeğinden kaçarken kamyon çarpmıştı. Mahra'nın ölümüne 3,9 milyon lira tazminat kararı

Antalya'da köpekten kaçarken kamyon çarpan ve 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Pelin Pınar için açılan davada mahkeme, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi’ni toplam 3 milyon 920 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum etti.

KAYNAK: DHA
Başıboş sokak köpeğinden kaçarken kamyon çarpmıştı. Mahra'nın ölümüne 3,9 milyon lira tazminat kararı

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mahra Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili ailenin 'sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle' Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı.

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MAHKEME BELEDİYELERİ YÜZDE 100 KUSURLU BULDU

Mahkeme, geçen eylül ayında verdiği kararda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek, bu kurumların toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

“BU DAVAYI AÇMAMIZDAKİ AMAÇ İDARELERİN ÖNLEM ALMASINI SAĞLAMAK”

Ailenin olayla ilgili Serik Belediyesi aleyhine açtığı ceza davasının ilk duruşması da bugün görüldü. Duruşmada ifade veren Mahra Pelin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Kızının ölümünün ardından Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran ve başkanlığını yürüten Murat Pınar, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliği hakkında açtıkları tazminat davasını kazandıklarını söyledi.

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Pınar, "5 Mart 2022'de meydana gelen kaza ile ilgili olarak avukatımız aracılığıyla tazminat davası açmıştık. Bu davanın neticesinde davalı idareler sorumlu bulunarak davamız sonuçlanmıştır. Bu davayı açmamızdaki amaç, harekete geçmek, hukuk savaşı vererek bu konuda idarelerin önlem almasını sağlamak" dedi.

“BU SONUÇ ÖRNEK OLMALI”

Mahkeme kararında ebeveyn olarak kendilerinin kusurlu bulunmadığını anlatan Murat Pınar, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluların tespiti, güvenliğin sağlanmaması, kamu hizmetinin örgütlenmesinde, denetlenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi, kişisel kamusal alanda güvenlik içinde yaşanmasını sağlayan önlemleri yeterince almaması nedeniyle Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin olayın oluşumuna müştereken ve müteselsil yüzde 100 oranda kusurlu bulunduğunu aktardı.

Başıboş sokak köpekleriyle mücadelelerinin süreceğini, tüm çocuklar için verdikleri mücadele sonucu davayı kazandıklarını kaydeden Murat Pınar, bu sonucun örnek olması, halkın, belediyelerin, valiliklerin bilinçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

3,9 MİLYON LİRA TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Anne Derya Pınar da bugün görülen ceza davasında ifade verdiğini, mücadelelerinin devam edeceğini söylerken, sokaktaki başıboş köpekler yüzünden insanların ve çocukların güvende olmadığını, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Açtıkları tazminat davasında mahkeme tarafından sorumlu idarelerin toplamda 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirten Derya Pınar, sorumlu idarelerin itirazı üzerine dosyanın istinaf mahkemesine gönderildiğini kaydetti.

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