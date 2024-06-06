Basın Kartı Yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

"Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeye göre, sürekli basın kartı için süre hesaplamasında, serbest basın kartı taşınan zamanların toplam süresinin en fazla 24 ayı göz önünde bulundurulacak.

Anadolu Ajansı'nda (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber bölümünde çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.

AA'da basın kartı alabilecek pozisyonlar şöyle:

"Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve genel yayın yönetmeni, genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri, genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar, kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar."

Yönetmeliğin 24. maddesinde yer alan "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ifadeleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında", 26. maddesindeki başlık ve içeriğinde bulunan "Özel radyo" ifadesi "radyo" olarak güncellendi.

Radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlara "fotoğrafçı" unvanı da eklendi.