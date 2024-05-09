Başına çıkarmak deyimi ne anlama geliyor?

Başına çıkarmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin karşısındakini çok şımartması, onu tepesine çıkarması anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Birine çok fazla değer vermenin sonucunda, çok fazla yüz verilmesi durumunda artık karşı tarafı zapt edememeyi ifade etmek için kullanılır.

Çok fazla şımartılan kişinin artık önlenemeyecek şekilde istekte bulunmasını anlatır.

BAŞINA ÇIKARMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu çocuğu da başımıza çıkardık, yetti artık bu kadar şımarıklığı."