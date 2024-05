Can Yücel için kültür sanat fırtınası

Datça Belediyesi'nin de desteklediği festival bu sene uluslarası bir özelliğe de sahip.

Türk ve Yunan yazarlar Datça'da bir araya gelecek.

Uluslararası Rodos Yazarlar ve Çevirmenler Merkezi'nden Dionysia Nancy Tryposkoufi, Rodos

Belediyesi Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı Eleftheria Binikou, Rodos Belediyesi Kültür ve

Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı George Toppos ile eşi Katerina Kosta “Can Yücel için

Rodos” ve “Edebiyat bağlantılarını kurmak” konulu konuşmalar yapıp, şiirler okuyacak.

24 Mayıs'ta saat 15.00'de Datça Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek "Can Yücel Şiiri ve

Poetikası" başlıklı etkinlikte, Yunan konuklara Türk yazarlar Halim Yazıcı, Bora Ercan ve Sencer

Başat eşlik edecek.

Didem Kasal, Suavi, Özgür Kıyat, Müfide İnselel gibi isimlerin de sahne alacağı festivalde, “Çok bi’

Çocuk Şenliği” isimiyle yapılan çocuk etkinlikleri de geniş yer bulacak.

Bu yıl “Göç” teması üzerinden şekillenen festivalde iki oturumdan oluşan bir panel de

gerçekleştirilecek. Birinci oturumda toplumsal, siyasal ve tarihsel açıdan göç teması Prof. Dr. Ayşe

Betül Çelik “Kürt Göçü ve Toplumsal Barış”, Doç .Dr. Didem Danış Şenyüz “ Türkiye ’de Yeni

Göçler ve Birlikte Yaşam”, Dr. Lülüfer Körükmez “Uluslararası Göç Hareketinde Kadınlar”

başlıklarında sunumlarıyla; ikinci oturum ise kültürel açıdan göçün masaya yatırılacağı Doç. Dr.

Evrim Hikmet Öğüt “Göçün ve Göçmenliğin Müzikal İfadesi”, Dr. Nilay Yılmaz “ Çocuk

Edebiyatında Göç”, Şair/Yazar Bircan Çelik ise “Göç ve Sürgün Edebiyatının İç Mekandan Dış

Mekana Yansıyan Kimlik Sorunu” başlıklarındaki sunumlarına ev sahipliği yapacak.

Latife Tekin’in “romancılık” serüvenin başlangıç noktası olan unutulmaz ilk romanı “Sevgili Arsız

Ölüm” üzerine yapılacak olan söyleşide yazara M. Özgür Mutlu ve Sencer Başat eşlik edecek.

“Can Dostları” Sezai Sarıoğlu, Emin Şir ve Şenol Morgül ile, 25 Mayıs Cumartesi saat 12.30’da Eski Datça’da Can Baba’nın mekanı Orhan’ın Kahvesi’nde Can Yücel şiirleriyle, şarkılarla “Burası Gibi Değil Gideceğim Memleket” diyecekler.

Ressam İbrahim Çiftçioğlu, Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nde farklı bir sergiyle sanatseverlerin

karşısına çıkıyor. "Meşk ve Sâbi.” 50 şairden 50 şiir.

Murat Yazar’ın “Biz Mülteciler”, Kerem Yücel’in “Misafir” başlıklı fotoğraf sergileri ve ayrıca Can

Çınar’ın derlediği “HerBoydan Şiir Sergisi” izlenebilecek.

Şiir dinletilerinden, tiyatroya kadar pek çok sanat aktivitesinin gerçekleşeceği festival 23-26 Mayıs

tarihleri arasında meraklılarını Datça’ya çağırıyor.

Datça Kültür Sanat Dayanışması tarafından geleneksel hale getirilen Can Yücel Kültür Sanat

Festivali Datça halkının imecesiyle gerçekleşiyor.

Festivalde ticari bir amaç güdülmüyor ve tüm etkinlikler ücretsiz yapılıyor.