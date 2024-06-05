Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış

Muğla’da ofisinin bulunduğu binanın merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş olarak bulunan 46 yaşındaki Avukat Hüseyin B.'nin intihara kalkıştığı öğrenildi. Ekipler olayla ilgili en son telefon görüşmesi yaptığı kişilerin ifadesini aldı.

Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, yaşanan olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, binada ofisi olan Avukat Hüseyin B.'yi merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra özel hastaneye kaldırılan Hüseyin B., gerçekleştirilen ameliyattan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

63817-1.jpg

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler Hüseyin B.'nin ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştığını tespit etti. Muğla genelinde kritik davalara bakmasıyla bilinen Hüseyin B.'nin son telefon görüşmesini yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı belirtildi.

63817-2.jpg

Son Haberler
Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı Magazin
Seda Sayan ve Dilber’in yazışması İnstagram’ı salladı. Dilber’in iddialı pozuna yorum yağdı
Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı Ekonomi
Avrupa Mahkemesi’nden Big Mac kararı
Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi Gündem
Aksaray’da eşiyle tartıştı evi ateşe verdi
Saray'dan AYM açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aynen devam ediyor Gündem
Saray'dan AYM açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri aynen devam ediyor
Dünyanın en pahalı yemekleri. Fiyatları cep yakıyor Yaşam
Dünyanın en pahalı yemekleri. Fiyatları cep yakıyor
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı Gündem
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı