Başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihara kalkışmış

Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, yaşanan olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, binada ofisi olan Avukat Hüseyin B.'yi merdiven boşluğunda başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra özel hastaneye kaldırılan Hüseyin B., gerçekleştirilen ameliyattan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler Hüseyin B.'nin ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştığını tespit etti. Muğla genelinde kritik davalara bakmasıyla bilinen Hüseyin B.'nin son telefon görüşmesini yaptığı kişilerin ifadesinin alındığı belirtildi.