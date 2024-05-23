Başını boş bırakmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını boş bırakmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin bir kişiyi tek başına bırakmak veya serbest bırakmak gibi anlamları içeren bir deyimdir. Bir görevi veya durumu kontrolsüz bir şekilde ihmal etmek veya gözetimsiz bırakmak anlamına gelir.

Bir kişiyi yanında kimse kalmayacak şekilde yalnız bırakıp kendi başının çaresine bakmasını istemek anlamında da kullanılabilen bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

BAŞINI BOŞ BIRAKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kızının başını boş bırakmış, sınavdan kaldı diye kızıyor; 'Senin buna hakkın var mı sence?' dedim şaştı kaldı."