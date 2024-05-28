Başını kaldıramamak deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başını kaldıramamak deyimi ne anlama geliyor?

Başını kaldıramamak deyimi ne anlama gelir? Başını kaldıramamak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başını kaldıramamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin iş veya sorumluluklarının çokluğu nedeniyle başını kaldıramayacak durumda olması anlamına gelir. Bu deyim, kişinin iş yükü veya sorumluluklarından dolayı başının dönmesi, sıkıntı içinde olması veya başını yukarı kaldıramayacak kadar meşgul olması durumlarında kullanılır.

Örneğin, "Son zamanlarda iş yoğunluğu o kadar arttı ki, başını kaldıramaz hale geldi" ifadesi, kişinin iş yükünün artması nedeniyle başının dönmesi veya sıkıntı içinde olması durumunu ifade eder.

BAŞINI KALDIRAMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bugün iş yerinde o kadar yoğundum ki dosyaların arasından başımı kaldıramadım."

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