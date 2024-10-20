Başkan gençlerle bir araya geldi

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Birinci Keklik Kuş Grubu Gençlik Yaz Kampı'na katılarak gençlerle bir araya geldi.

Boğaz Otel ve Kamp Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte, Başkan Kara bir saat süren söyleşi gerçekleştirdi. Kampa, ÇYDD’nin Antalya, Manavgat, Burdur, Aksaray, Konya, Alanya ve Karaman şubelerinden toplam 68 burslu öğrenci katıldı. Başkan Kara, gençlerin düşüncelerini dinleyerek onların hayalleri, hedefleri ve sosyal sorunlara dair bakış açıları hakkında bilgi aldı. Kara, gençlerin kendilerini ifade etme fırsatı bulmalarının önemine vurgu yaparak, onların fikirlerini desteklemenin ve geliştirmelerinin belediye olarak önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

"KAMU YATIRIMI OLARAK EĞİTİME ÇOK CİDDİ YATIRIM YAPILMIYOR"

Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Kara siyasi bir duruşunuz olmalı telkininde bulunarak şunları söyledi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bizim için önemli bir kuruluş. Atatürk’ün istediği; çağdaş, geleceği gören, bizim geleceğimizi kuran gençliğin yetişmesi için önemli bir kuruluş. Atatürk’ün gençliğini yetiştirmek, devamını sağlamak lazım. Her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Sizleri burada görmekten çok mutluyum. Bu ülkenin değerlerine inanan, Cumhuriyet’in değerlerine inanan, Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyen bir gençlik. Çağdaş, laik, Atatürkçü, eşitlikçi, adaletli bir Cumhuriyet yönetimi altında; bilimin ışığında demokratik bir Türkiye mücadelesinde sizlerin mücadelesine inanıyorum.

Ben de bir köy ilkokulunda hayatıma başladım. O mücadelenin sonunda buraya kadar geldik. Cumhuriyet tarihinin ilk beyin cerrahı milletvekiliyim. Memurluktan ön seçime girip rahmetli Deniz Baykal gibi birisini geçtim. Birçok ilkleri inançla yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce yoksulluk bir engel. Eğitim çok pahalı şu anda. Kamu yatırımı olarak eğitime çok ciddi yatırım yapılmıyor. Çok fazla üniversite yapmak bir işe yaramıyor. Mesleki olarak yetişmiş, donanımlı insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmayarak gençleri ellerinde oyuncak gibi kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü önce ekmek, karnı doymayan bir insan başka işlerle uğraşamaz. Düşünemeyen bir gençlik yetiştirmek istiyorlar. Sizin kuşağınızdan ise çok memnunum. Yaptığınız işi severek yaparsınız yüzde yüz başarılı olursunuz. Hiçbir güç sizi engelleyemez.

"SİYASİ BİR DURUŞUNUZ OLMALI"

Dünyanın en iyi beyin cerrahları Türkiye’de. Bunu övünerek söyleyebilirim. Robotik cerrahiyle kafa tabanında beyin tümörü tedavisi ilk defa İbn-i Sina Hastanesi’nde bizim arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Beyin, omurilik, sinir cerrahisi teknolojiye birebir bağımlı bir bölümdür. Gazi hocamız, Necmettin hocamız buralardan gelme. Dünyanın öbür ucunda yapanlar da bizden. Benim ortalama ihtisas arkadaşlarımız şu an Amerika’da, Avrupa’da ünlü beyin cerrahları.

Siyasi bir duruşunuz olmalı. Bir ilkeniz olmalı. Sizler Anadolu’nun bağrından yetişmiş, iyi eğitimli, iyi donanımlı, çok okumuş gençler olarak siyaset yapmazsanız beğenmedikleriniz çıkar sizi yönetmeye kalkar. Bütün acısını beraber çekeriz."

Etkinlik sonunda, ÇYDD Antalya Şube Başkanı Can Eldeniz, Başkan Kara’ya bu anlamlı buluşmaya katıldığı ve gençlere sağladığı katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti.