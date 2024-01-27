Başkan hakkındaki paylaşımların incelenmesi için özel şirketle anlaştılar. AKP'li belediyeden 'pes' dedirten ihale

Kaynak: Birgün
Başkan hakkındaki paylaşımların incelenmesi için özel şirketle anlaştılar. AKP'li belediyeden 'pes' dedirten ihale
AKP’li Keçiören Belediyesi hakkında hazırlanan müfettiş raporundan ‘Bu kadarına da pes’ dedirten ihale detayı çıktı. Rapora göre Mustafa Ak döneminde başkan hakkında yapılan paylaşımların incelenmesi için özel bir şirketle anlaşma yapıldı.

AKP’li Keçiören Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda çarpıcı usulsüzlükler yer aldı. Buna göre, Mustafa Ak döneminde sosyal medyada adeta ‘cadı avına’ girişildi. AKP’li belediye başkanı, kendisi hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi için özel bir şirketle anlaştı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Keçiören Belediyesi başkan hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi için özel bir şirketle anlaştı. Raporda anlaşmanın ne kadara mal olduğu ile ilgili detaylara ise yer verilmedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mülkiye Müfettişleri, AKP’li Keçiören Belediye Başkanlığı’nda teftiş gerçekleştirdi. Ocak 2013-Haziran 2022 dönemini kapsayan teftişlerin ardından bir rapor hazırlandı. Müfettişlerin raporu, AKP’li belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosunu Turgut Altınok ve Mustafa Ak döneminde, “Memurluğa sınavsız geçişin adresi” olarak kullandırıldığını ortaya koydu.

PAYLAŞIMLARIN İNCELENMESİ İÇİN ÖZEL ŞİRKETLE ANLAŞTILAR

Müfettiş raporu ile ortaya konulan ve kamuoyunda tepki çeken uygulamanın ardından raporda dikkati çeken bir yeni usulsüzlük daha olduğu belirlendi. Keçiören Belediyesi’nin, AKP’li Mustafa Ak döneminde sosyal medyada adeta cadı avına çıktığı bildirildi.

Keçiören Belediyesi’nin hesaplarında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin radarına bir ihale takıldı. Müfettişlerin raporuna göre, Mustafa Ak döneminde, “Kaynak Veri Analizleri Raporu Hizmet Alım İşi” ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin teknik şartnamesinin olmadığını fark eden müfettişler, ihalenin içeriğin ise dikkati çekici olduğunu kaydetti. Rapora göre, ihale kapsamında Ocak-2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Mustafa Ak döneminde atılan tweetler inceletildi. Şirket ile 80 bin ile 100 bin tweetin incelenmesi karşılığında anlaşıldığı ifade edildi.

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