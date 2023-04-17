Başkentte 500 milyon liralık kredi vurgunu

Ankara polisinin malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çeteye yönelik düzenlediği operasyonda; 500 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

Başkentte 500 milyon liralık kredi vurgunu

İHA’nın haberine göre, operasyonla çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ankara merkezli yürütülen operasyonda ‘batık kredi' çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaşarak bu kişileri işi bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi. Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekânlarda ağırladığı tespit edildi. Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış' gibi yaptı. Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nde memur Seyit D.'nin yardımıyla da Ankara'daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi. Kredi puanları yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30'u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikâmet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.

İtirafçı olan Çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu tespit edildi. Çetenedik görev dağılımına göre göre “ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması” gibi herkesin bir görev alanı olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.'nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

aw871850-01.jpg

aw871850-02.jpg

İlgili Haberler
Yabancılara sahte belgeyle izin çıkaranlara operasyon
Yabancılara sahte belgeyle izin çıkaranlara operasyon
Diyarbakır'da operasyon: Gözaltılar var
İzmir'de operasyon: Tutuklamalar var
Konya’da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
Konya’da kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı