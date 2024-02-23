Başkentte kaçakçılık operasyonu

Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılık operasyonu
Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde kaçak sigara ve tütün ürünleri saklandığını belirledi.

Ekipler tarafından tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 milyon 400 bin makaron, 10 bin 600 gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 elektronik sigara ve 670 gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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