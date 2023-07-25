Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı ölümcül kazada hayatını kaybetti, sürücü serbest

Buğdaycı’ya yaya geçidinden karşıya geçerken çarpan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Buğdaycı, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken, M.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırılan Buğdaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buğdaycı’nın cenazesi, yakınları tarafından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Sürücüye ne oldu?

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın kazadan sonra kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı kimdi?

Mihrace Yasemin Buğdaycı, 31 yaşında bir kadın basketbol oyuncusuydu. Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Buğdaycı, aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir mühendisti. Basketbol camiasının sevilen isimlerinden olan Buğdaycı’nın ölümü, sevenlerini ve sporcuları yasa boğdu.