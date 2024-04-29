“Baskılar oluşmaya başladı” diyen Birecik Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Begit, istifa gerekçesini kamuoyuna basın toplantısıyla duyurdu.

Seçimlerin ardından belediyenin dışarıdan yönetilme girişimine karşı istifa ettiğini belirten Begit, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim, belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir.

Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Ancak söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur.

Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı.

Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım.

Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Partiden 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum.

Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz."