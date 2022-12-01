1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız bakın ne oluyor...

Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız bakın ne oluyor...

Sujok adı verilen sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor. İşte tarifi ve etkileri...

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 18:13
Takip Et

Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız neye yarar?

Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız bakın ne oluyor...
+
Aa
-

İlaçlarla yaşamak istemiyorsanız bazen şifa doğan geliyor. İşte onlardan biri de sarımsak.
Gribe iyi gelen tavsiyelerden biri de Kore'den geldi. Korelilerin tohum tedavisi olarak bildiği akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulmak mümkün oluyor

Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.
Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur.
Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.

Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak öneriliyor. Yanma hissettiğinizde çıkartılması gerekiyor. Sarımsakların elde 8 saat kadar kalması gerekiyor ve her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulmalı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
2
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
3
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
5
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
6
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
7
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız bakın ne oluyor...
﻿Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız bakın ne oluyor...
﻿Başparmağınıza sarımsak sarıp uyursanız bakın ne oluyor...
﻿Gerçek el röntgeniyle ortaya çıktı
﻿Gerçek el röntgeniyle ortaya çıktı
﻿Gerçek el röntgeniyle ortaya çıktı
﻿Laboratuvar hatalarından 20 kişi öldü
﻿Laboratuvar hatalarından 20 kişi öldü
﻿Laboratuvar hatalarından 20 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.