Bastığı yerde ot bitmemek deyimi ne anlama geliyor?

Bastığı yerde ot bitmemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin çok acımasız ve sert bir kişi olduğunu anlatmak için kullanılır.

O kişinin bulunduğu yerde kimsenin söz ve yaşam hakkı tanımadığını; onun çok despot ve zorba tavırlar sergilediğini vurgulamak için kullanılmaktadır.

Söz konusu kişinin otoritesinden ya da korkusun sonucunda çevresindekilerin üzerinde baskı kurduğunu ve onları sindirdiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

Bir kişinin çok merhametsiz ve sert politikaları olduğunu anlatır.

BASTIĞI YERDE OT BİTMEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Dedem çok dediğim dedik bir adamdı, bastığı yerde ot bitmezdi."