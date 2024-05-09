CHP’li Belediye Bakan Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu. Bağışlanan arazinin imar planı değiştirilmişti

CHP’li Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin Çamlıca’daki hastanesinin inşaatını durdurdu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, Medipol Üniversitesi’nin hemen yanındaki 4 bin 164 metrekarelik alan için imar değişikliği yaptı. Söz konusu alan konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanından ‘Yükseköğretim alanı’ olarak değiştirildi. İmar değişikliğin Medipol Üniversitesi için yapıldığının altı çizildi.

Alanın yapılaşma koşulu zemin+5 kat olarak belirlenirken İBB imar değişikliğinin iptali için mahkemeye başvurdu. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ocak ayının sonunda İBB’nin başvurusunu haklı bularak imar değişikliğinin iptaline karar verdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İNŞAATI DURDURDU

Medipol Üniversitesi’nin söz konusu alanda devam eden inşaatı için bir vatandaş Üsküdar Belediyesi’ne başvurdu. Vatandaşın başvurusunda inşaatın plansız bir alanda devam ettiğini belirterek inşaatın durdurulmasını istedi. Belediye, başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda inşaatı durdurdu.

ARAZİ DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Üsküdar Belediyesi’nin inşaatı durdurduğu alan daha önce de tartışmaların odağındaydı. Emre Özipek isimli vatandaş, araziyi babasının okul yapmak için bağışladığını belirterek dava açmıştı. Dava, arazinin Medipol Üniversitesi tarafından otopark olarak kullanılması nedeniyle açıldı.

İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Özipek ise arsanın 2016’nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ayrıca arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı. Ancak tüm bunlara rağmen yargı süreci sonuçlandırılmadı.