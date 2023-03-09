Basur bitkisi adından da anlaşıldığı gibi basura iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Basurotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Basurotu bitkisinin adından da anlaşıldığı gibi basur şikâyetlerini gidermekte çok faydalı olduğu vurgulandı.

HEMOROİD (BASUR) NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

BASUROTU NEDİR?

Düğünçiçekgiller familyasından; ilkbaharda çalılıklar arasında yeti en küçük bir bitkidir. Yaprakları üç parçalıdır. Yeşilimtıraktır. Yumruları yapraklarının arasındadır. Kökü küçüktür. Çiçekleri altın sarısı rengindedir. Sabahları açar, akşamları kapanırlar. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

BASUR OTU NASIL KULLANILIR?

Basur otu kökü kaynatılarak lapa haline getirildikten sonra basur memelerine sürülerek kullanılır. Ancak yakıcı ve zehirli olduğu için mikrop öldürücü etkisinden dolayı yara ve kesiklerin temizlemekte de kullanılır. Zehirli bir bitki olduğu için haricen kullanılır. Ev ilaçlarında da kökleri kullanılmaktadır.