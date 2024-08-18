Basur olduğunu zanneden gencin bağırsağından çıkan şoke etti. Havlu büyüklüğünde...

Ankara Altındağ'da karıştığı bir kavgada bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu düşünerek hastaneden taburcu edildi.

Ancak aradan aylar geçtikten sonra başlayan ve giderek şiddetlenen karın ağrıları, Özdemir'in hayatını kâbusa çevirdi.

Yaklaşık 6 ay boyunca basur olduğunu düşünen Özdemir'in, 8 Ağustos'ta Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, 10 ay önceki ameliyatında karnında havlu büyüklüğünde gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl ekim ayında, karnından bıçaklanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Özdemir, burada ince bağırsak ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda, 7 gün de normal odada gözetim altında tutulan Özdemir, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Ancak normal yaşantısına geri döndükten yaklaşık 4 ay sonra bağırsaklarında ağrılar hissetmeye başladı. Başlangıçta bu ağrıları basur sanarak ihmal eden Özdemir, ağrılarının artması üzerine tekrar hastaneye başvurdu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, karnında unutulmuş gazlı bez tespit edildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir, yaşanan bu skandal karşısında büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı'na da başvurduğunu ifade eden anne Özdemir, oğlunun hayatının bu ihmal yüzünden mahvolduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre ise hastane hakkında idari inceleme başlatıldı.

"HASTANEYİ ŞİKAYET ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Yunus Emre Özdemir, "Bağırsağımı dışarı çıkardılar yeniden. Şu an torba takılı ve 6 ay boyunca böyle kalacakmış. Ameliyat ve tedavi sürecim nedeniyle yeni başladığım işimden de oldum. Hastaneyi şikayet etmeyi ve tüm haklarımı kullanmayı düşünüyorum" dedi.

"OĞLUMUN SOSYAL HAYATI BİTTİ"

Anne Hanım Özdemir, oğlunun yaşadığı bu süreçte çok zayıfladığını ve sürekli ateşlendiğini belirtti. Özdemir, "Lavaboda fenalaştı, bana 'Anne bir bakar mısın?' dedi. Ben bakınca bez olduğunu anladım. Hemen hastaneye getirdik, ameliyata alındı ve gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Oğlum 10 ay boyunca bu gazlı bezi içinde taşıdı. Şu an enfeksiyon kapıyor, kan değerleri yükseliyor. Ben hastane ve personelinden şikayetçiyim" diyerek tepkisini dile getirdi