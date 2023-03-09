Basurotu bitkisi gaz sorununa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Basurotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Basurotunun bağırsaklarda gaz sorunu yaşayanlar için rahatlatıcı etkisinin olduğu vurgulandı.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı hava yutulması neticesinde ya da besinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan gazın artması, vücudun bu gazı atmasını olanaksız hale getirir ve gaz sancısı meydana getirir.

Tüketilen yemeklerin içeriği, hızlı yemek yeme, hareketsiz bir yaşam sürmek, yemek yerken ağzın çok açık kalmasına gibi pek çok faktör gaz sancısına sebep olabilir. Sağlıklı bir sindirimin sonucu olarak bir birey, günde yaklaşık 20 kez gaz çıkartır.

Her yaş grubundan insanın başına gelir ama bebeklerde daha sık gaz sancısı sıkıntısı yaşanmaktadır. Çünkü 2-3 haftalık olduktan sonra daha fazla süt tüketmeye başladığından bağırsaklarında oluşan gaz miktarı artar ve henüz gelişmemiş olan sindirim sistemleri bebeklerin gaz çıkarmasını zorlaştırır.

BASUR OTU NASIL KULLANILIR?

Basur otu kökü kaynatılarak lapa haline getirildikten sonra basur memelerine sürülerek kullanılır. Ancak yakıcı ve zehirli olduğu için mikrop öldürücü etkisinden dolayı yara ve kesiklerin temizlemekte de kullanılır. Zehirli bir bitki olduğu için haricen kullanılır. Ev ilaçlarında da kökleri kullanılmaktadır.