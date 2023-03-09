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Basurotu bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor

Basurotu bitkisinin yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketmesinde faydalı olacağı bildirildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:34
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Basurotu bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor

Basurotu bitkisi yüksek tansiyona iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Basurotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Basurotu bitkisinin yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketmesinde faydalı olacağı ifade edildi.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Düşük tansiyon, tıp dilinde hipotansiyon olarak ifade edilir ve ani tansiyon düşüşleri şiddetli baş ağrısı, halsizlik, baygınlık hali gibi belirtilerle kendini gösterir.  
Yüksek tansiyon ise tıp dilinde hipertansiyon olarak ifade edilir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı hipertansiyona yol açabilmektedir. Kan basıncının kısa vadede artması herhangi bir belirtiye sebep olmadığından 40 yaş üstü grupta zaman zaman kontrol edilmelidir. 

Yüksek tansiyon; baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar şeklindeki belirtilerle nadir olarak kendini gösterir. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir.

BASUROTU NEDİR?

Düğünçiçekgiller familyasından; ilkbaharda çalılıklar arasında yeti en küçük bir bitkidir. Yaprakları üç parçalıdır. Yeşilimtıraktır. Yumruları yapraklarının arasındadır. Kökü küçüktür. Çiçekleri altın sarısı rengindedir. Sabahları açar, akşamları kapanırlar. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

BASUROTU NEYE İYİ GELİR?

-Basur memelerinden doğan şikâyetleri giderirler.

-Bitkisel ve doğal yollarla ağrılarını dindirebilir ya da tamamen kurtulabilirler.

-Adından da anlaşıldığı gibi basur şikâyetlerini gidermekte çok faydalıdır.

-Bağırsaklarında gaz sorunu yaşayanlar için rahatlatıcı etkisi vardır.

-Yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketmesi faydalı olacaktır.

-Mayasıl otu cilt problemleri üzerinde de etkili olur.

-Egzama sorunu yaşayan kişiler bu otu kullanabilir.

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