Başvurular başladı: Büyük ödül 100 bin TL

Kaynak: İHA
Başvurular başladı: Büyük ödül 100 bin TL

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Darıca Kısa Film Yarışması'nda başvurular başladı. Gala gecesiyle en başarılı yapımların ödüllendirileceği organizasyonda, birinciye 100 bin TL ödül verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı iş birliğiyle hazırlanan Geleneksel Darıca Kısa Film Yarışması, üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak. Bu yılki yarışmanın teması "Şehir Komşuluğu" olarak belirlendi. İletişim fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın ön jürisini, Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmenleri oluşturuyor.

Sinema ve tiyatro oyuncuları Aydın Sarman, Osman Büyükercan, Uğur Yağcıoğlu, Etem Caner Karaüç, Deniz Gök ve Ali Fuat Pekzeren ise ana jüride yer alacak.

ÖDÜL 100 BİN TL

Gala gecesiyle en başarılı yapımların ödüllendirileceği organizasyonda; birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 30 bin TL ve mansiyon ödülü olarak 20 bin TL verilecek. 30 Ekim'de sona erecek başvurular, online olarak Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Kısa Film Yarışması sosyal medya hesapları üzerinden yapılabilecek. Yarışma, genç sinemacıları teşvik etmeyi ve yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyor.

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