﻿Bursaspor efsanesi Batalla şehre döndü. İşte görevi

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer alan ve kulüp efsanelerinden olan Pablo Batalla, uzun süre sonra şehre teknik direktör olarak geri döndü.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediye SK teknik direktörlük pozisyonu için Bursaspor efsanesi ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

BURSASPOR'UN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Arjantinli eski 10 numara Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı kadrosunun önemli isimlerinden biriydi.

1.70'lik orta saha iki ayrı dönemde toplam 8 sezon giydiği yeşil beyazlı forma ile 250 maça çıktı ve 68 gol atıp, 16 da asist yaptı.

HEYKELİ DİKİLDİ

Bursaspor ile yaşadığı şampiyonlukla beraber şehirde izini bırakan Battala'nın heykeli 2021'de kulüp tehsisinin önüne dikilmişti.

Bölgesel Amatör Ligi Grup 14'te yer alan Bursa temsilcisi Nilüfer, oynadığı 18 maçtan aldığı 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor.