Bataryayla oynarken yangın çıkaran köpek

Kaynak: Haber Merkezi
Bataryayla oynarken yangın çıkaran köpek

ABD’de bir köpeğin evde pil ile oyun oynarken yangın çıkardığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Videoda, şilte üzerinde yatan köpeğin, kıvılcım çıkarmaya başladığında pilden kaçtığı ve ardından hızla alev aldığı görülüyor.

ABD’de yaşanan ilginç bir olay, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir köpek, evde bulduğu bir pil ile oynarken yangın çıkardı. Videoda, şilte üzerinde yatan köpeğin, pilin kıvılcım çıkarmaya başladığını fark ettiğinde hızla pilden uzaklaştığı ve kısa sürede alevlerin yükseldiği görülüyor. Yangın, evde ciddi maddi hasara yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Olay sırasında evde bulunan iki başka köpek ve bir kedi, köpek kapısından güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardı.

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