Batı Şeria’da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli öldü, 4 İsrailli yaralandı.

Batı Şeria’da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

İsrail güçlerinin dün Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampına yaptığı helikopter destekli baskının ardından Ramallah kentinin kuzeyindeki Eli yerleşim bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 İsrailli öldü, 4 İsrailli yaralandı. Saldırgan olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırganın Filistinli olduğunu ifade ederek, saldırıyla bağlantılı başka şüpheliler olabileceğini açıkladı.

İsrail güçlerinin dün Cenin mülteci kampına düzenlediği helikopter destekli baskında, 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 Filistinli de yaralanmıştı. (İHA)

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