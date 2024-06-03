Batman’da 4 günlük eylem yasağı

Kaynak: DHA
Batman’da 4 günlük eylem yasağı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından, Batman Valiliği tarafından kent genelinde önlem alındı.

Valilik, 3-6 Haziran tarihleri arasında 4 gün süreyle eylem yasağı getirildiğini duyurdu.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması ve yerine vali vekilinin atanmasıyla ilgili eylemler ve benzeri etkinliklerin önlenmesi amacıyla, açık alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet tutma, basın açıklaması yapma gibi her türlü etkinliğin 3-6 Haziran tarihleri arasında yasaklandığı" belirtildi.

Ayrıca, il ve ilçe sınırlarında bu süre zarfında giriş çıkışların kısıtlanacağı ve ilgili yasal düzenlemelere dayanılarak bu kararın alındığı ifade edildi.

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