Batman’da arabadan 93 kilo esrar çıktı

Batman'da gerçekleştirilen bir operasyonda, iki araçta yapılan detaylı aramalar sonucunda toplamda 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar nakit para bulunarak el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

Yürütülen operasyon çerçevesinde, iki şüpheli aracı izlemeye alan ekipler, araçları durdurdu ve dedektör köpek "İka"nın yardımıyla araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramada, 93 kilo 216 gram esrar maddesi tespit edildi.

Araçlarda bulunan beş şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirildi.

Hem uyuşturucu maddelere hem de dolarlara el konuldu ve beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.