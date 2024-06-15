Batman'da binanın giriş katında yangın çıktı. Vatandaşlar binada mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Batman'da binanın giriş katında yangın çıktı. Vatandaşlar binada mahsur kaldı

Batman’da 5 katlı binanın odunluğunda yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken evlerinde mahsur kalan, aralarında bebeklerin de olduğu 6 kişi kurtarıldı.

Batman’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın odunluğunda çıkan yangında, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Yangın sebebiyle çıkan duman binayı sararken, evlerinde mahsur kalan aralarında bebeklerin de bulunduğu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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