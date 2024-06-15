Batman'da binanın giriş katında yangın çıktı. Vatandaşlar binada mahsur kaldı

Batman’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın odunluğunda çıkan yangında, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın sebebiyle çıkan duman binayı sararken, evlerinde mahsur kalan aralarında bebeklerin de bulunduğu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.