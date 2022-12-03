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Batman'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Batman'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:45
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Batman'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Batman'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Batman-Beşiri kara yolu Kıradağı mevkiinde tıra arkadan çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan Zübeyir Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

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